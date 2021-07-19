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«برشلونة» يرفض الصفقة التبادلية مع «يوفنتوس»

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«برشلونة» يرفض الصفقة التبادلية مع «يوفنتوس» «برشلونة» يرفض الصفقة التبادلية مع «يوفنتوس»

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يرفض نادى برشلونة عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وزعمت تقارير أن يوفنتوس عرض على برشلونة التعاقد مع الويلزى آرون رامسى، مقابل عودة لاعب الوسط الويلزى ميراليم بيانيتش إلى تورينو.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين فى أوروبا، على حسابه بـ«تويتر»: «لا توجد فرصة لإبرام هذه الصفقة التبادلية، لأن برشلونة لا يفكر فى ضم رامسى بسبب راتبه المرتفع».

وأضاف: «كما أن ميراليم بيانيتش لم يوافق حتى الآن على ترك برشلونة خلال صفقة تبادلية، رغم ضغط النادى الكتالونى عليه، من أجل القبول بهذا الحل».

يذكر أن برشلونة يرغب فى الاستغناء عن أكثر
من لاعب خلال الميركاتو الصيفى الجارى، من أجل خفض رواتب الفريق، والنجاح فى تجديد عقد ليونيل
ميسى، دون مخالفة قانون اللعب المالى النظيف فى إسبانيا.

المصرى اليوم

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