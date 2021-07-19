«فيدرر» يتصدر قائمة الأكثر إلهامًا فى التنس

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على الرغم من كون فيدرر ونادال أكثر الأشخاص تأثيرًا بالنسبة للمحترفين الشبان، إلا أن هناك بعض الأسماء الأخرى كانت مصدر إلهام للعديد من النجوم.

وطرح الحساب الرسمى لتليفزيون رابطة محترفى التنس سؤالًا على العديد من الأسماء البارزة فى عالم الكرة الصفراء، حول من كان مصدر الإلهام لهم، وكانت الإجابة كالتالى:

الأسترالى أليكس دى ميناور: «نشأت ولدىَّ لاعبون مفضلون، أبرزهم كان ليتون هيويت، لقد أحببت رؤيته لأنه كان مصدر إلهام كلى، أما الشخص الآخر فكان الروسى نيكولاى دافيدينكو، كانت مبارياته مسلية للغاية بسبب طريقة تحركه فى الملعب».

الكندى فيليكس أوجير ألياسيم: «لقد استمتعت كثيرًا بالفرنسى ويلفريد تسونجا، أحببت مشاهدة مبارياته لأنها كانت ممتعة حقًا بالنسبة لى، كذلك لم يكن هناك العديد من اللاعبين أصحاب البشرة السمراء فى الملاعب، ربما هو وجايل مونفيس فقط، لذلك شعرت دائمًا بأننى قريب جدًا منهما ومن طريقتهما».

الكندى دينيس شابوفالوف: «روجر فيدرر بالنسبة لى هو مثل البطل، لقد أردت دائمًا أن يكون أسلوب لعبى مشابهًا لطريقته».

اليابانى كى نيشيكورى: «روجر فيدرر بلاشك، كما أن المغربى هشام أرازى أثر بى بشكل كبير، سأتذكر طوال حياتى عندما ذهبت لمشاهدة بطولة اليابان المفتوحة عندما كان عمرى حوالى 11 عامًا وكان هناك، مشاهدته وهو يلعب على الهواء مباشرة كان أمرًا لا يُنسى. لم يكن هذا التنس، كان مثل السيرك، لقد ذكَّرنى بمدى متعة التنس».

الإيطالى ماتيو بيريتينى: «روجر فيدرر بالطبع، إنه لاعب رائع، ويبدو أنه يلعب بأقل جهد، ويتحرك فى الملعب بسلاسة، ويتحكم فى كل خطوة، مازلت أتذكر المرة الأولى التى لعبت فيها ضده، وفكرت: ماذا يحدث هنا؟».

الألمانى ألكسندر زفيريف: «فيدرر، كان دائمًا اللاعب المفضل لدىَّ، لقد كنت مسرورًا برؤيته يلعب، كان يلعب بشكل رائع وسلس، وطريقة تعامله مع الكرات مدهشة، بالنسبة لى هو اللاعب الأكثر جاذبية».

البريطانى آندى موراى: «عندما كنت طفلاً كان اللاعب الذى أحببته هو أندريه أجاسى، لقد كان شخصًا مختلفًا عن البقية، لقد كنت شغوفًا بشخصيته، أعتقد أنه كان أول لاعب بحث عنه الناس لمشاهدة مبارياته، أراد الجميع تقليده، وتقليد ما يفعله فى المباريات، بل وحتى طريقة ارتداء ملابسه.. من بين الأجيال اللاحقة فيدرر وهينمن وكوريا».