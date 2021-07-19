أزمة مشتعلة بين «مبابى » و«سان جيرمان»

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كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية سر رفض كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، للتجديد مع النادى الفرنسى.

وينتهى عقد مبابى مع سان جيرمان فى صيف 2022، ويرتبط اللاعب الفرنسى بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ووفقًا للصحيفة، فإن مبابى يعلق مسألة تجديد عقده لعدم وجود ضمانات بشأن إبرام صفقات تجعل سان جيرمان قادرًا على الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا.

ونجح سان جيرمان هذا الصيف فى التعاقد مع الحارس الإيطالى جيانلويجى دوناروما، والمدافع الإسبانى سيرجيو راموس، ولاعب الوسط الهولندى جورجينيو فينالدوم، والمدافع المغربى أشرف حكيمى.

وارتبط اسم سان جيرمان هذا الصيف بالتعاقد مع ليونيل ميسى (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، لكن اللاعبين فى طريقهما للبقاء مع أنديتهما فى الموسم المقبل.

وفشل باريس سان جيرمان فى تحقيق حلمه بالفوز بلقب دورى أبطال أوروبا رغم ضمه العديد من النجوم فى السنوات الأخيرة، أبرزهم البرازيلى نيمار والفرنسى مبابى.

فى سياق آخر، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن النجم المغربى أشرف حكيمى مهدد بالغياب عن فريق باريس سان جيرمان فى السوبر الفرنسى، بعد ثبوت إيجابية عينة فيروس كورونا، السبت، حسبما أعلن الفريق الباريسى اليوم.

ويلتقى نادى باريس سان جيرمان نظيره ليل فى السوبر الفرنسى للموسم 2021، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء الأحد الأول من شهر أغسطس المقبل.

ووفقًا لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن أشرف حكيمى، مدافع أيمن فريق باريس سان جيرمان، سيحتاج إلى 10 أيام على الأقل للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالى سيحتاج مرحلة للتأهيل والإعداد قد تجعله يحرم من خوض مباراة السوبر الفرنسى.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن الفحوصات التى أجراها لاعبو الفريق قبل مباراته الودية الأولى، أثبتت إصابة المغربى بفيروس كورونا.

وأضاف النادى أن المغربى أشرف حكيمى خضع لعزل صحى، وسيعود إلى المران الجماعى من جديد بعد 10 أيام.

وكان أشرف حكيمى قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا حينما كان لاعبًا فى صفوف إنتر ميلان أكتوبر الماضى.

ووقّع حكيمى على عقود انتقاله لسان جيرمان حتى صيف 2026، على أن يتقاضى 8 ملايين يورو فى الموسم بالإضافة إلى المكافآت.

وأشار التقرير إلى أن حكيمى اجتاز الفحص الطبى مع باريس سان جيرمان هذا الصباح، قبل أن يوقع على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم.

كان حكيمى قد انتقل إلى إنتر ميلان فى الصيف الماضى قادمًا من ريال مدريد، وساهم فى تتويج النيراتزورى بلقب الأسكوديتو لأول مرة منذ 11 عامًا.

وشارك أشرف حكيمى، صاحب الـ22 عامًا، فى 45 مباراة رفقة إنتر ميلان خلال الموسم الماضى بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وقام بصناعة 11 هدفًا.