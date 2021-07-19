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.. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر

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بالفيديو .. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر .. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر
مطالبات بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع

بالفيديو .. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر

تسببت الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج مساء أمس إلى جرف طريق (النايفية - الأفلاج) وتسببت في عزل عديد من المراكز والهجر والواقعة على الطريق، الأمر الذي دفع الأهالي إلى سلك طريق الغيل لأجل الوصول إلى ليلى.

وطالب المواطن سعد بن مسفر العرجاني الذي وثق الفيديو بضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الطريق ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث لا قدر الله.

يُذكر أن الطريق يعد الشريان الرئيس للأهالي بـ "النايفية والمدينية والفريشة وعدد من الهجر ويرتاده الكثير من الأهالي بشكل يومي على مدار الساعة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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