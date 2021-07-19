أخبار عاجلة

رئيس «أوليمبياد طوكيو» ينفى المسؤولية عن زيادة إصابات كورونا -
«أنت بتعمق الفتنة».. رسالة نارية من أيمن بهجت قمر لخالد الغندور -
الصحف الإسبانية تسلط الضوء على المواجهة المرتقبة بين «الماتادور» واليابان -
مصدر: وزير الرياضة وجه انذار شديد اللهجة للخطيب ولبيب واكد انه لن يسمح بالفتنة -
تراجع اداء الاقتصاد الصيني ينعكس علي سعر خام برنت -
وكيل حاسبات الغردقة بفوز بجائزة أحسن عمل مترجم فى مسابقة التفوق لجامعة جنوب الوادي -
الأمريكى «شاندر شوفل» أول بطل أوليمبى للجولف فى طوكيو -
«أسينسيو»: أمامنا فرصة تاريخية للتأهل لنهائى الأوليمبياد -
حصتان للناشئين وتدريب صبـاحي لأخضر الشباب لمنتخبات اليد -
سر علامة هولوجرام على الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الداخلية يتابع عمليات نفرة الحجاج

Print
خلال تفقده مركز العمليات الأمنية الموحدة

وزير الداخلية يتابع عمليات نفرة الحجاج

أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية والجهات الحكومية والخاصة بموسم حج هذا العام تساهم في تحقيق مستويات الأمن والسلامة المستهدفة لحماية حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم الاستثنائي الذي يشهد فيه العالم استمرار تفشي جائحة فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال متابعته لعمليات نفرة الحجاج، من عرفات إلى مزدلفة، بالمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

ووقف خلال الجولة التي قام بها بالمركز مساء اليوم الاثنين على استعدادات الجهات الأمنية والحكومية لتنفيذ مهامها بالخطط والتنظيمات المعتمدة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود قد تفقد في وقت سابق اليوم سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، واستعدادات الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في موسم حج هذا العام، حيث استعرض خلال الزيارة سير العمل بالخطط التي تنفذها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ونتائج المراحل التي تم تنفيذها، وفقًا للخطة المعتمدة، والتي شملت توفير فرق طبية ميدانية، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في مواقع تنفيذ مهامهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وزير الداخلية يتابع عمليات نفرة الحجاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حصتان للناشئين وتدريب صبـاحي لأخضر الشباب لمنتخبات اليد

حصتان للناشئين وتدريب صبـاحي لأخضر الشباب لمنتخبات اليد

شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق

شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"سبق" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة

"سبق" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة