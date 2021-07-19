أخبار عاجلة

رئيس «أوليمبياد طوكيو» ينفى المسؤولية عن زيادة إصابات كورونا -
«أنت بتعمق الفتنة».. رسالة نارية من أيمن بهجت قمر لخالد الغندور -
الصحف الإسبانية تسلط الضوء على المواجهة المرتقبة بين «الماتادور» واليابان -
مصدر: وزير الرياضة وجه انذار شديد اللهجة للخطيب ولبيب واكد انه لن يسمح بالفتنة -
تراجع اداء الاقتصاد الصيني ينعكس علي سعر خام برنت -
وكيل حاسبات الغردقة بفوز بجائزة أحسن عمل مترجم فى مسابقة التفوق لجامعة جنوب الوادي -
الأمريكى «شاندر شوفل» أول بطل أوليمبى للجولف فى طوكيو -
«أسينسيو»: أمامنا فرصة تاريخية للتأهل لنهائى الأوليمبياد -
حصتان للناشئين وتدريب صبـاحي لأخضر الشباب لمنتخبات اليد -
سر علامة هولوجرام على الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

Print
بعد 70 عاماً من عمله بالطوافة بالحرم المكي الشريف

بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

استحضر مطوف الملوك والرؤساء والنجوم الشيخ جميل جلال مواقف طريفة ومتنوعة ما زالت عالقة بذهنه، وذلك خلال 70 عاماً من عمله في الطوافة في الحرم المكي الشريف.

وأشار إلى أن أول راتب لهم كان مبلغ 40 ريالاً، وقد تشرف بالأذان، وكذلك كنس وتنظيف الحرم مع والده رحمه الله.

وفي التفاصيل، روى الشيخ "جلال" لبرنامج "صباح العربية" موقفاً طريفاً حصل بينه وبين الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، عندما قام بتطويفه عام 1368، وذلك بعد أن أخطأ بتطويفه بزيادة عدد الأشواط من 7 إلى 10 أطواف، مشيراً إلى أن ثمن كل شوط كان بريال وقال: "ابتسمت للملك وقلت له: نحن زدنا الأشواط كي تزيدنا إلى العشرة ريالات، فابتسم لي الملك، ورَبَتَ كَتِفَي وقال لي: "تستاهل كل خير يا ولدي".

وأضاف: قمت أيضاً بتطويف الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله، كما قمت بتطويف إمام اليمن الملك أحمد، والرئيس شكري القوتلي أول رئيس لسوريا، والرئيس المصري جمال عبدالناصر.

وحصل المطوف "جلال" على أوسمة عدة من دول مختلفة، خلال مسيرته في الطوافة التي امتدت لـ70 عاماً كان آخرها الوسام العلوي المغربي الذي تقلّده من ملك المغرب محمد السادس؛ تقديراً لتطويفه والده وجده.

وروى مواقف متنوعة من تطويفه للنجوم؛ مثل الملاكم العالمي محمد علي كلاي، والمطربة أم كلثوم، والمطرب محمد عبدالوهاب، والمطرب عبدالحليم حافظ.

وأشار إلى أنه نظراً لطول قامة الملاكم "كلاي" اضطررنا لتجهيز 6 إحرامات، وربطها بـ24 مشبكاً لكي تستوعب قامته الطويلة؛ إذ كان عملاقاً رحمه الله.

بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

بالفيديو.. مواقف طريفة لا تزال عالقة بذهن مطوف الملوك والرؤساء والنجوم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أمير جازان لرؤساء البلديات بعد الأمطار: نفذوا بالإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات

بالفيديو.. أمير جازان لرؤساء البلديات بعد الأمطار: نفذوا بالإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات

بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

بالفيديو.. لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء شمال إنجلترا

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن

بالفيديو.. لحظة مقتل عنصر في حزب الله اللبناني على يد شقيق حسن غصن