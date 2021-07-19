سهر الصايغ تعلن وفاة عمها وتطلب من جمهورها الدعاء له

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أعلنت الفنانة سهر الصايغ وفاة عمها، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتبت: «البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله، اليوم، عمي المهندس أحمد عبدالجواد الصايغ، اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الجنة.. أرجو الدعاء».

وآخر أعمال الفنانة سهر الصايغ مسلسل «الطاووس»، والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، وإنتاج شركة ستار ميديا المنتجة شيرين مجدي، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.