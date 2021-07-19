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إسرائيل: برنامج التجسس NSO تم تصديره للاستخدام المشروع

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إسرائيل: برنامج التجسس NSO تم تصديره للاستخدام المشروع إسرائيل: برنامج التجسس NSO تم تصديره للاستخدام المشروع

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قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن برنامج التجسس NSO تم تصديره للاستخدام المشروع.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه " يتم اتخاذ التدابير المناسبة عند استخدام المنتجات الإلكترونية المصدرة في انتهاك التراخيص أو الشهادات".

وكان تحقيق استقصائي نشر يوم أمس الأحد، كشف أن نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم استهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة NSO الإسرائيلية.

وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة NSO ومقرها إسرائيل للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين

المصرى اليوم

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