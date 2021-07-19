انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال العيد.. حالة الطقس غدًا وطوال أسبوع العيد

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تشهد حالة الطقس في مصر انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة من شمال مصر وحتى شمال الصعيد غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحي المبارك، حسب توفعات هيئة الأرصاد الجوية، ويستمرالطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد وتكون درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر غدًا 44 درجة في 4 مناطق من جنوب الصعيد وتصل درجة الحرارة المحسوسة، ونستعرض فيما يلي تفاصيل حالة الطقس غدًا وتقرير حالة الطقس في مصر خلال أسبوع.

يطرأ تحسن بسيط على حالة الطقس غدًا عن حالة الطقس اليوم ويكون الطقس غدًا حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارًا، وتكون حالة طقس الغد معتدلة رطبة ليلاً في جميع أنحاء الجمهورية.

تظل الفرصة سانحة غدًا لسقوط أمطار متوقعة على شلاتين وأبوسمبل وحلايب بفترات متقطعة، ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية في مصر سرعتها بين 16 و14 عقدة.

حالة الطقس خلال هذا الاسبوع وإجازة العيد

تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال هذا الأسبوع اعتبارًا من ثالث أيام عيد الأضحي المبارك ويستمر الانخفاض حتى يومي السبت والأحد من الأسبوع المقبل.ويتوقع أن تكون درجات الحرارة كما يلي:

القاهرة والوجه البحري العظمى تظل درجات الحرارة ثابتة للعظمي الأربعاء عند 37 درجة مثل طقس الغد وتكون المحسوسة 39 درجة، وتنخفض العظمي الخميس إلى 36 درجة و38 للمحسوسة، وتواصل الانخفاض الجمعة وحتى الأحد وتكون العظمس 35 والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية تنخفض درجات الحرارة الأربعاء عن حالة الطقس غدًا وتصل العظمي إلى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة، وتنخفض من الخميس إلى الأحد لتكون 30 للعظمي و33 للمحسوسة.

جنوب سيناء العظمى تنخفض درجات الحرارة الأربعاء إلى 40 درجة للعظمي و43 للمحسوسة، وتواصل الانخفاض الخميس إلى السبت لتصل إلى 38 للعظمي و41 للمحسوسة، وتنخفض الأحد إلى 36 للعظمي و38 للمحسوسة.

شمال الصعيد تنخفض درجات الحرارة الأربعاء إلى 40 للعظمي و42 للمحسوسة، وتستمر في الانخفاض الخميس والجمعة إلى 37 للعظمي والمحسوسة 39 درجة، وتواصل الانخفاض السبت والأحد إلى 36 للعظمي و38 للمحسوسة.

جنوب الصعيد العظمى تكون درجات الحرارة الأربعاء 44 درجة للعظمي و45 للمحسوسة، وتنخفض الخميس إلى 43 درجة للعظمي و44 للمحسوسة، ثم تنخفض من الجمعة إلى الأحد وتصل العظمي إلى 41 درجة وتكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

تتوقع الأرصاد الجوية تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية المؤدية من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وتستمر فرصة سقوط الأمطار الثلاثاء والأربعاء على أبوسمبل وشلاتين وحلايب الثلاثاء والأربعاء، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب وجنوب سيناء والسواحل الشمالية خلال تلك الفترة.

حالة الطقس غدًا

تفاصيل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

يتوقع أن تكون درجات الحرارة في القاهرة اليوم المتوقعة 37-25، والمحسوسة 39 درجة، وفى تكون درجات الحرارة في الإسكندرية المتوقعة 32-24 والمحسوسة 35 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أسوان وإدفو 45-28 والمحسوسة 45 درجة، وفى إدفو وأبوسمبل 45-29 والمحسوسة 45 درجة، وفى الأقصر 44-27 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 45.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في قنا والوادي الجديد 43-27 وبينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة.

وتكون درجات الحرارة في المنيا 40-25، شلاتين 39-27، سوهاج 42-26، العريش 33-25، الغردقة 42-30، الفيوم 38-24، بني سويف 39-25، شرم الشيخ 42-30، أسيوط 41-26، حلايب 36-28، الطور 37-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة في دمنهور 34-25، السلوم 31-23، الإسماعيلية 38-25، السويس 37-25، بورسعيد 32-25، بلطيم 34-24، دمياط 32-25، رفح 32-24، طنطا 37-25، المنصورة 36-26، الزقازيق 37-26، سيوة 38-23، شبين الكوم 37-25 درجة.

حالة الطقس غدًا

ويمكن التعرَّف على تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في 6 أيام

وتستطيع التعرَّف على حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام وكذلك تفاصيل حالة البحر الأحمر في 3 أيام

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