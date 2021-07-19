بعثات أجنبية فى أفغانستان تدعو طالبان إلى وقف إطلاق النار

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أصدرت 15 بعثة دبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسى فى العاصمة الأفغانية كابول، الأثنين، بيانًا مشتركًا لحث حركة طالبان على وقف الهجمات العسكرية فى أنحاء البلاد بعد ساعات من إخفاق اجتماع للسلام فى الدوحة فى التوصل لهدنة. والتقى وفد من كبار القادة الأفغان مع القيادة السياسية لحركة طالبان فى العاصمة القطرية على مدى اليومين الماضيين، لكن بيانًا أصدرته الحركة فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، الأحد، لم يأت على ذكر أى وقف لأعمال العنف المحتدمة فى أفغانستان.

وقالت البعثات الدبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسى: «فى عيد الأضحى.. يجب أن تضع طالبان أسلحتها للأبد وتظهر للعالم التزامها بعملية السلام». وتبدأ عطلة عيد الأضحى فى أفغانستان اليوم الثلاثاء.

وصدر البيان المشترك عن البعثات الدبلوماسية لأستراليا وكندا والتشيك والدنمارك والاتحاد الأوروبى وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة للمثل المدنى لحلف شمال الأطلسى.

وكانت طالبان تعلن فى عطلات الأعياد السابقة وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وتقول إنها تريد أن تترك المواطنين الأفغان يقضونها فى سلام.

لكن الحركة لم تصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن هذه المرة مع تحقيقها مكاسب سريعة بمستويات غير مسبوقة تقريبا خلال معارك فى أنحاء البلاد. واكتسب المسلحون جرأة مع اقتراب انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد 20 عاما من القتال.

وأدان بيان البعثات الدبلوماسية، أمس، انتهاكات الحقوق، مثل مساعٍ لإغلاق مدارس ووسائل إعلامية تناقلتها تقارير إعلامية فى مناطق تمكنت طالبان مؤخرًا من السيطرة عليها. ونفت الحركة من قبل مثل تلك التقارير.

قالت طالبان، أمس، إنها استولت على منطقة دهراود فى إقليم أرزكان، إلى الجنوب الغربى من كابول، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية الليلة الماضية. وأكد مسؤولون فى الإقليم تقدم طالبان.

وفى إقليم سامنجان الشمالى، قال الجيش إن قوات الأمن تمكنت من استعادة منطقة من أيدى المتمردين، وإن 24 من مقاتلى الحركة بمن فيهم قائدان وحاكمها للمنطقة، قتلوا، واستمرت الاشتباكات هناك، أمس.

وزار الرئيس الأفغانى أشرف غنى عاصمة إقليم هرات فى غرب البلاد.

واستولت طالبان على جميع مناطق الإقليم فى الأيام القليلة الماضية باستثناء مدينة هرات العاصمة، التى تخضع للحصار.

من ناحية أخرى، قال عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للسلام فى أفغانستان المشارك فى المحادثات، إن الاجتماعات التى عقدت بين القادة الأفغان وحركة طالبان فى الدوحة بحثت سبل التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع.

وأضاف عبد الله على تويتر: «اتفقنا على مواصلة المحادثات والسعى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الحالة وتجنب سقوط قتلى من المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية لمواجهة جائحة كوفيد-19».

وقال بيان صادر عن طالبان فى وقت متأخر من مساء أمس الأول: «اتفق الجانبان على الحاجة إلى تسريع وتيرة محادثات السلام ليتسنى التوصل لحل دائم وعادل للمشكلة الحالية فى أفغانستان بأسرع وقت ممكن».

وبدأت المحادثات بين طالبان والمسؤولين الأفغان فى سبتمبر من العام الماضى، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أى تقدم.

ونفى المتحدث باسم طالبان فى الدوحة محمد نعيم تقارير إعلامية، أفادت بأن الحركة وافقت على وقف إطلاق نار فى العيد فى مقابل إطلاق سراح سجناء منها.