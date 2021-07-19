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انهيار سدين بمنطقة منغوليا الداخلية فى الصين بعد أمطار غزيرة

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انهيار سدين بمنطقة منغوليا الداخلية فى الصين بعد أمطار غزيرة انهيار سدين بمنطقة منغوليا الداخلية فى الصين بعد أمطار غزيرة

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قالت وزارة الموارد المائية الصينية، أمس، إن سدين فى منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب الصين انهارا بعد أمطار غزيرة، فيما يسلط الضوء على المخاطر التى تشكلها البنية التحتية المتقادمة خلال موسم الفيضان الصيفى. وانهار السدان بمدينة هولونبوير فى منغوليا الداخلية، مساء الأحد.

وذكرت وزارة الموارد المائية أن طاقة تخزين المياه لديهما كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالا. وأضافت أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

وضربت موجات من الطقس العنيف عدة أجزاء من العالم فى الأسابيع القليلة الماضية، وشمل ذلك فيضانات فى أوروبا وموجات حر فى أمريكا الشمالية مما زاد المخاوف بشأن تغير المناخ. وقالت حكومة مدينة هولونبوير، فى حسابها على موقع وى تشات، إن 16660 شخصا تضرروا، وغمرت المياه حوالى 54 ألف فدان من الأراضى الزراعية.

ودُمرت أيضا جسور وبنية تحتية أخرى. ويوجد فى الصين أكثر من 98 ألف خزان مائى، تستخدم لتنظيم الفيضانات وتوليد الكهرباء وتسهيل الشحن. وأقرت بأن أعمار أكثر من 80 بالمئة منها تبلغ 40 عاما أو أكثر، وأن بعضها يشكل خطرا على السلامة.

المصرى اليوم

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