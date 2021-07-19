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.. "سبق" ترصد لقاء قريبيْن في عرفة بعد غربة 35 عامًا

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فيديو.. "سبق" ترصد لقاء قريبيْن في عرفة بعد غربة 35 عامًا .. "سبق" ترصد لقاء قريبيْن في عرفة بعد غربة 35 عامًا
الصعيد الطاهر شهد اليوم وقوع المصادفة السعيدة

فيديو..

قادت الصدفة مقيمين سودانيين تربطهما صلة قرابة؛ للقاء على صعيد عرفات الطاهر؛ بعد 35 عاماً من الغربة.

وقال عماد الدين خلف الله أحمد سوداني الجنسية لـ"سبق" التي وقفت على تفاصيل مقابلة الرجلين لأول مرة بعد ثلاثة عقود من الزمن: أعمل منسقاً مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، ولي ابن خالي المهندس عمر عوض الكريم صالح، يعمل مهندسًا بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف: لقد مرّت أكثر من 30 عامًا لم ألتقِ به سوى اليوم الاثنين على صعيد عرفات الطاهر، وبجوار جبل الرحمة؛ وذلك بحكم ولادته ونشأته في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودراسته خارج السودان.

وأضاف: شاء الله سبحانه وتعالى أن التقي ابن خالي اليوم لأول مرة؛ حيث إنه من حجاج هذا العام؛ وذلك بعد نحو ثلاثة عقود وفي يوم مبارك، ومكان مبارك، وساعة مباركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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