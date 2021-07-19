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إصابة رئيس رابطة الأشراف الأدارسة في حادث سير بأسوان

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إصابة رئيس رابطة الأشراف الأدارسة في حادث سير بأسوان إصابة رئيس رابطة الأشراف الأدارسة في حادث سير بأسوان

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أصيب الشريف أحمد الإدريسي، رئيس رابطة الأشراف الأدارسة بمصر والعالم الإسلامي، و5 آخرون في حادث انقلاب سيارة بمركز دراو في أسوان.

وتلقى مرفق اسعاف اسوان اخطارا بوقوع حادث سيارة بمركز دراو وبالانتقال تبين اصابة 6 اشخاص بينهم الشريف الادريسي وتم نقل المصابين إلى المستشفي وتم تشكيل فريق طبي من إدارة مستشفيات جامعة أسوان مكون من الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وجراحة التجميل والعناية المركزة والتخدير والأشعة التشخيصية وبعد عمل الاشعات الازمة والتحاليل تبين اصابته بكسر في الفخذ الايمن ونزيف بالصدر من الجهة اليمنى ونزيف بالبطن وتم حجزه في عناية جراحة التجميل.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الطبية وسرعة تقديم أوجه الرعاية الكاملة، تحت إشراف الدكتور شريف حسن فراج نائب المدير التنفيذي والدكتور عصام ابو المجد مدير الجراحة بالمستشفي الجامعي.

وأشار الدكتور أشرف معبدإلى أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: عادل عباس محمد ٣٢سنة، أحمد مصطفى أحمد ٤٩سنة الشهير بالشريف الادريسي، شفاء محمد الحسن ٣٢سنة ومصطفى احمد مصطفى ١٦سنة، محمد ابراهيم ٣٨ سنة، الزهراء أحمد مصطفى ٢١ سنة والجميع يتماثلون للعلاج بعد تقديم الرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى الجامعي بأسوان.

المصرى اليوم

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