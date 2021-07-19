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بعد خضوعها لعملية جراحية.. زينة لـ ياسمين عبد العزيز : « انتي قدها يابطل »

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بعد خضوعها لعملية جراحية.. زينة لـ ياسمين عبد العزيز : « انتي قدها يابطل » بعد خضوعها لعملية جراحية.. زينة لـ ياسمين عبد العزيز : « انتي قدها يابطل »

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شاركت الفنانة زينة، صورة تجمعها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز ومنى ذكي، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء للأولي، بعد خضوعها لعملية جراحية حرجة، دخلت على إثرها العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستجرام «إنستجرام»، وعلقت على الصورة قائلة :«يارب بحق اليوم المفترج يشفيكي يا ياسمين ويعافيكي ويرجعك بيتك بالسلامة لولادك وجوزك، انت قدها يابطل».

كان الفنان أحمد العوضي قد أعلن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية وتواجدها بغرفة العمليات، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها.

المصرى اليوم

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