بسبب صورها.. نرمين الفقي تستقبل عدد من الانتقادات في يوم عرفات

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أثارت الفنانة نرمين الفقي الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب نشرها لصور جديدة لها عبر صفحتها بموقع «إنستجرام»، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان قصير اثناء تواجدها على شاطئ البحر.

وفور نشر نرمين الصور عبر صفحتها، إذ قام عدد كبير من متابعينها بانتقادها لنشر مثل هذه الصور في يوم عرفات والذي يعتبر يوم مقدسا لدى المسلمين.

وعلق أحد المتابعين على صورة نرمين عبر «إنستجرام» قائلا:«اليوم عرفة. ربنا يهديكي» وكتب متابع أخر :«احنا صايمين يا معلمه شمس»

وكتب متابع آخر :«مبتصوموش انتم ولا بيهمكم الحلال والحرام» وعلق آخر قائلا:«اتخيلي بس كميه الذنوب اللى هتشيليها بسبب الناس اللى شافتك وهما صايمين حسبي الله ونعم الوكيل فيكي اتقي الله».

وكانت أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل «النمر» بطولة الفنان محمد إمام وبيومى فؤاد ووهنا الزاهد ومحمد رياض وأحمد عبدالله محمود وأحمد خالد صالح وإيناس كامل وعلاء مرسي ومن إخراج شيرين عادل .