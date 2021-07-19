"هداج" و"ثريا" تشارك في حج هذا العام.. تعرف عليها

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بأكثر من 550 ممارساً صحياً وأكثر من 150 سيارة إسعاف

كشف نائب رئيس الهيئة للشؤون التشغيلية في هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور فهد حجاج لقناة "السعودية"‏ أن الهيئة تشارك بأكثر من 550 ممارساً صحياً، وأكثر من 150 سيارة إسعاف، وبمختلف وسائل المواصلات من سيارات إسعاف وسيارات متخصصة ‏وعربات قولف ودراجات نارية و‏هوائية تشارك في محيط الجبل؛ ‏بحكم ضيق المكان وسلامة الحجيج، وتتمركز سيارة الإسعاف ‏خلف الجبل.

وأضاف الدكتور "حجاج" أن هناك فرقاً راجلة توجد في الجبل جنباً إلى جنب مع فرق الدفاع المدني؛ لمعاينة الحالات ‏وإنزالها مع فرق الدفاع المدني إلى أسفل، ‏ويتم توجيهها حسب الاختصاص لمستشفيات المشاعر، كما يوجد فرق راجلة ‏بين الحجيج، وجميع فريق الهيئة يشاركون؛ من بينهم الرئيس موجود بين الحجيج.

وتابع "حجاج" أن هناك آليات جديدة نوعية تم دعم المشاعر بها؛ من ضمنها آلية "ثريا" ‏عبارة عن غرفة عمليات متنقلة فيها خطوط الاتصال بالإنترنت، وعدد من المرحلين وغرفة عمليات، ونستطيع إيقافها في أي مكان في المشاعر، ومتوفر منها 6 عينات؛ وهي إسناد لغرفة عمليات مكة وغرفة عمليات مكة الاحتياطية، بالإضافة إلى غرفة عمليات صغيرة توزع في المشاعر.

وحول آلية "هداج" أوضح أنها بئر اهتم بها الملك عبدالعزيز -رحمة الله عليه- وهي عبارة عن عربة كبيرة تستطيع خدمة 150 مصاباً في نفس الوقت، وفيها عدد كبير من الأدوات وحقائب الإسعاف، وأكثر من 150 بورد لنقل المرضى، وفيها مجموعة ثلاجات الأدوية ومجموعة من ‏الضمادات ‏وحقائب إسعافية، وما يخص تضميد الجروح، بالإضافة إلى معدات -لا قدر الله- للأزمات والكوارث وأشرطة وكروت الفرز، وتوزع في مكان الحدث، ‏ومنها خمس آليات موزعة على المشاعر والحرم.