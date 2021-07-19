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قبل العيد بساعات .. العثور على جثة فتاة متغيبة منذ عدة أيام في المنوفية

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قبل العيد بساعات .. العثور على جثة فتاة متغيبة منذ عدة أيام في المنوفية قبل العيد بساعات .. العثور على جثة فتاة متغيبة منذ عدة أيام في المنوفية

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تمكنت الأجهزة الامنية من العثور على جثة طفلة تغيبت في ظروف غامضة، وحرّر والدها محضرًا لتغيبها بوحدة مباحث أشمون، وتشكل فريق بحث لمتابعة الواقعة، وإجراء التحريات اللازمة عن القضية.

وأكدت التحريات أنه تم العثور على جثمان الطفلة «ه‍، ر، م» 7سنوات في دائرة مركز اشمون،طالبة بالصف الثاني الابتدائي، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية لبيان سبب الوفاة.

كانت طفلة اختفت في ظروف غامضة بمحافظة المنوفية،، وحرر والدها محضرًا بمركز شرطة أشمون، حتى كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها، ونجحت في العثور على جثة الفتاة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابساتها.

المصرى اليوم

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