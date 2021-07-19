إطلاق روبوت الفتوى الآلي في المشاعر المقدسة
أكد الدكتور عادل عريشي المشرف الطبي للإسعاف الجوي بالهلال الأحمر أن طيران قوة الأمن وطيران أمن الدولة بمشاركة الإسعاف الجوي...
المشاعر المقدسة : فهد الإحيوي
09 ذو الحجة 1442 هـ
أم المسلمين في مسجد «نمرة» بمشعر «عرفات» إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بليلة، الذي حث، في خطبته، الناس على التقوى...
عرفات: فهد الإحيوي
09 ذو الحجة 1442 هـ
تعددت أعمال ومهام وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، التي تهدف إلى رفع مستوى وجودة الخدمات...
مكة المكرمة: فهد الإحيوي
09 ذو الحجة 1442 هـ