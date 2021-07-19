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إطلاق روبوت الفتوى الآلي في المشاعر المقدسة

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إضافة المسعف الإلكتروني إلى نظام الإسعاف الجوي في المشاعر

أكد الدكتور عادل عريشي المشرف الطبي للإسعاف الجوي بالهلال الأحمر أن طيران قوة الأمن وطيران أمن الدولة بمشاركة الإسعاف الجوي...

3154510b37.jpgالمشاعر المقدسة : فهد الإحيوي
b3d7e7a750.jpg09 ذو الحجة 1442 هـ

خطبة عرفة: من الإحسان السعي إلى سلامة العباد واستقرار البلاد

أم المسلمين في مسجد «نمرة» بمشعر «عرفات» إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بليلة، الذي حث، في خطبته، الناس على التقوى...

icon-byline.pngعرفات: فهد الإحيوي
icon-clock.png09 ذو الحجة 1442 هـ

100 مليون مستفيد من مشروع ترجمة خطبة عرفة

تعددت أعمال ومهام وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، التي تهدف إلى رفع مستوى وجودة الخدمات...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png09 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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