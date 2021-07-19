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الخارجية الأمريكية ترد على طفل عراقي ناشد بايدن وهدد بالانتحار

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الخارجية الأمريكية ترد على طفل عراقي ناشد بايدن وهدد بالانتحار الخارجية الأمريكية ترد على طفل عراقي ناشد بايدن وهدد بالانتحار

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ردت وزارة الخارجية الأمريكية على طفل عراقي ناشد الرئيس جو بايدن وهدد بالانتحار، ما لم يستجب له بسبب الأوضاع في العراق.

وظهر مسؤول الشرق الأوسط في الوزارة جو هود بمقطع وهو يتحدث إلى الطفل العراقي علاوي المعروف بتسجيله مقاطع الفيديو التي تنتقد «سوء الخدمات في البلاد وصعوبات الحياة هناك».

وقال هود: «علاوي حبيبي، نحن نحبك، لا تقفز من السطح، بلدك بحاجة إليك، صوتك مهم، ليس بمقدوري أن أدعوك إلى أمريكا الآن، بسبب أوضاع ، لكنني سألتقيك عندما أكون في بغداد ونأكل (الباجة- أكلة عراقية معروفة) معا».

المصرى اليوم

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