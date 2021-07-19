«واشنطن بوست»: رئيس وزراء هايتي المؤقت يوافق على التنحي

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أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بأن رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف الذي قاد البلاد بالإنابة منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، وافق على التنحي.

وأضافت الصحيفة أنه وافق على تسليم السلطة إلى منافس يدعمه المجتمع الدولي.

وكان جوزيف ادعى سابقا أن أرييل هنري، جراح الأعصاب البالغ من العمر 71 عاما والذي عينه مويس رئيسا للوزراء قبل يومين من اغتياله، لم يؤد اليمين بعد في الوظيفة وليس له الحق في التصرف كقائد مؤقت.

واليوم الاثنين قال إنه التقى مع هنري على انفراد خلال الأسبوع الماضي في محاولة لحل نزاع القيادة، وأنه وافق أخيرا يوم الأحد على التنحي «من أجل مصلحة الأمة».

وينهي الاتفاق صراعا على السلطة بين رجلين كانا يغازلان الدعم دوليا ومحليا لمطالبهما المتنافسة كزعيم مؤقت لهايتي، ويهدف إلى نزع فتيل الأزمة السياسية العاصفة التي تركت الدولة الكاريبية المضطربة بلا دفة منذ 7 يوليو.