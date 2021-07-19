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رسميًا.. هداية وأبو القاسم يحملان علم في طوكيو

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رسميًا.. هداية وأبو القاسم يحملان علم مصر في طوكيو رسميًا.. هداية وأبو القاسم يحملان علم في طوكيو

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قرر المهندس هشام حطب، رئيس بعثتنا المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اختيار الثنائي هداية ملاك، بطلة التايكوندو الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو ٢٠١٦، وعلاء أبوالقاسم، بطل السلاح الحاصل على فضية دورة الألعاب الأولمبية بلندن ٢٠١٦، لحمل علم في افتتاح الدورة الأولمبية الحالية.

جاء ذلك بعد مشاورات أجراها حطب مع قيادات اللجنة والبعثة على مدار الساعات الماضية، بعد استعراض قائمة المشاركين والوقوف على بعض المعايير الخاصة بحملة الأعلام. أكد المهندس هشام حطب أن قيادة البعثة رأت إرسال العديد من الرسائل الخاصة من خلال اختيار الثنائي وأهمها تحفيز جميع اللاعبين واللاعبات على الأداء والسعي وراء الإنجاز، وبالتالي الفوز بالتكريم المناسب ومنه حمل علم البلد والسير في مقدمة البعثة المصرية، ومن هنا جاء اختيار بطل وبطلة من ميادين الدورات الأولمبية.. وأشار رئيس اللجنة إلى أن حمل العلم في الدورات الأولمبية مسؤولية كبيرة وكان لزامًا علينا التأكيد على أن بعثتنا تضم أبطالا وبطلات صالوا وجالوا في الدورات الأولمبية وصاروا أجدر لقيادة ومصاحبة باقي اللاعبين واللاعبات نحو تكرار الإنجازات في طوكيو.

المصرى اليوم

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