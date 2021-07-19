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ألقى مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم، محاضرة عن بعد، على بعثة المنتخب الأولمبي، كان مجمل الحديث فيها عن قواعد اللعب النظيف خلال أولمبياد طوكيو ثم حديث لمسؤول الحكام عن الحالات التحكيمية، فضلا عن قواعد التنظيم في المباريات.

وعقدت لجنة من الفيفا اجتماعا مع الجهازين الإداري والطبي بالمنتخب من أجل مراجعة كافة جوازات سفر اللاعبين وكذلك توضيح طريقة التغيير التي تضمن لكل فريق تغيير 5 تبديلات خلال أي مباراة على ثلاث فترات وتزيد إلى 6 في حالات الوقت الإضافي في المباريات الإقصائية، وكذلك عملية تحليل الكشف عن المنشطات التي ستكون بدون اجراء قرعة كما كان يحدث سابقًا.

استغرقت المحاضرة والاجتماعات قرابة الساعتين بعدها انتقل الفريق للمكان المخصص لاستخراج تصاريح اللاعبين والجهاز الفني، ثم عاد الفريق إلى الفندق، ثم إلى المران المسائي والذي ركز خلاله شوقي غريب المدير الفني على اعطاء تعليماته فيما يخص لقاء الافتتاح إمام اسبانيا، وتحديد واجبات كل فرد خلال المباراة.

وحرص شوقي غريب على تحفيظ اللاعبين جمل محددة خلال مران اليوم، وأثنى على أداء اللاعبين والتزامهم رغم صيام الجميع.

المدير الفني شكر اللاعبين عقب المران، وأكد لهم أن الفريق لا يقل عن أي منافس، وأن الفوز على إسبانيا هدف الفراعنة بافتتاح مشوار الأولمبياد.