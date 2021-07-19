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مدير منظمة الصحة العالمية يعتزم زيارة اليابان

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مدير منظمة الصحة العالمية يعتزم زيارة اليابان مدير منظمة الصحة العالمية يعتزم زيارة اليابان

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ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يعتزم زيارة اليابان خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية نقلًا عن ممثلين حكوميين أن اجتماعًا محتملًا مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، قد يشهد مناقشة بشأن التدابير الخاصة بمكافحة انتشار عدوى خلال الدورة الأولمبية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، والدورة البارالمبية التي تنطلق في أغسطس المقبل .

وأضافت الوكالة أنه يتوقع عقد الاجتماع بين يومي الخميس والسبت المقبلين. يذكر أن منظمة الصحة العالمية تقدم النصائح للجنة المنظمة للأولمبياد، فيما يتعلق بتدابير مكافحة انتشار عدوى كورونا.

المصرى اليوم

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