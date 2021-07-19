بعد أيام من إصابته بكورونا.. انتحار لاعب كرة قدم بمنتخب الاوروجواي

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قرر الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، إيقاف كل الأنشطة الرياضية أمس الأحد، حدادا على رحيل المدافع الدولي السابق، وليامز مارتينيز، لاعب المنتخب واللاعب في فريق« فيلا تيريزا».

وعُثر على وليامز مارتينيز، البالغ من العمر 39 عاما، ميتا في شقته، بعد أن أقدم على الانتحار.ونشر الاتحاد الأوروجوياني بيانا عبر فيه عن صدمته لرحيل مارتينيز، مقدما تعازيه إلى عائلته ومواساته لها.

توقف وليامز مارتينيز عن النشاط الرياضي منذ أيام لفترة وجيزة جراء إصابته بفيروس كورونا.

وانضم مارتينيز إلى صفوف فريق فيلا تيريزا في العام الجاري، ولعب مع عدة أندية، خلال مسيرته الاحترافية، في الأوروغواي والأرجنتين وفنزويلا وتشيلي وباراجواي وإسبانيا وفرنسا، كما لعب عدة مباريات مع فريق وست بروميتش الإنجليزي، ومباراة دولية واحدة ودية مع منتخب الأوروغواي.

وتم تأجيل مباريات الجولة الـ11 من الدوري الأورجوياني إلى موعد آخر.