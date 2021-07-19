أخبار عاجلة

مكة : القبض على 4 ينقلون مخالفي أمن الحدود بين المناطق -
شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق -
"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً -
"سبق" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة -
أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق -
وظائف خالية في وزارة الصحة والسكان بالمحافظات (التفاصيل وطريقة التقديم) -
«التعليم»: ضبط 6 حالات غش في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة -
مشروب ساخن يقلل من دهون البطن في أسابيع قليلة.. ما هو؟ -
سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى كلية طب الأسنان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

في يوم عرفة .. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة عن ياسمين عبد العزيز

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة جديدة ودعوات بالتعافي إلى زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في يوم وقفة عرفات، وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قبل قليل: «إذا أردت أن يستجيب منك الله فابدأ بمسألة الصلاة على سيدنا محمد ثم سل مسألتك.. إن الله يستحي أن يستجيب في إحداهما ويترك الأخرى».

رسالة العوضي الى ياسمين

وتابع: «اللهم إني أسألك الصلاة والسلام على سيدنا محمد.. اللهم اشفها وعافها وفرج عن كربها.. اللهم أرح قلبي وارزقنا السكينة.. اللهم بدل الحال إلى حالٍ طيب.. وصلى اللهم على محمد نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين».

تخضع الفنانة ياسمين عبدالعزيز للعلاج في حالة حرجة منذ إجرائها جراحة قبل يومين وحدوث مضاعفات لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق

أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق

وظائف خالية في وزارة الصحة والسكان بالمحافظات (التفاصيل وطريقة التقديم)

وظائف خالية في وزارة الصحة والسكان بالمحافظات (التفاصيل وطريقة التقديم)

«التعليم»: ضبط 6 حالات غش في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

«التعليم»: ضبط 6 حالات غش في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

مشروب ساخن يقلل من دهون البطن في أسابيع قليلة.. ما هو؟

مشروب ساخن يقلل من دهون البطن في أسابيع قليلة.. ما هو؟