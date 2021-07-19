في يوم عرفة .. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة عن ياسمين عبد العزيز

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وجه الفنان أحمد العوضي رسالة جديدة ودعوات بالتعافي إلى زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في يوم وقفة عرفات، وكتب العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قبل قليل: «إذا أردت أن يستجيب منك الله فابدأ بمسألة الصلاة على سيدنا محمد ثم سل مسألتك.. إن الله يستحي أن يستجيب في إحداهما ويترك الأخرى».

رسالة العوضي الى ياسمين

وتابع: «اللهم إني أسألك الصلاة والسلام على سيدنا محمد.. اللهم اشفها وعافها وفرج عن كربها.. اللهم أرح قلبي وارزقنا السكينة.. اللهم بدل الحال إلى حالٍ طيب.. وصلى اللهم على محمد نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين».

تخضع الفنانة ياسمين عبدالعزيز للعلاج في حالة حرجة منذ إجرائها جراحة قبل يومين وحدوث مضاعفات لها.