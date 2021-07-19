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دوريات المجاهدين تفرض طوقًا خارجيًّا لمنع التسلل إلى عرفات

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دوريات المجاهدين تفرض طوقًا خارجيًّا لمنع التسلل إلى عرفات دوريات المجاهدين تفرض طوقًا خارجيًّا لمنع التسلل إلى عرفات
من على قمم الجبال وفي بطون الأودية وعبر الطرق الترابية

دوريات المجاهدين تفرض طوقًا خارجيًّا لمنع التسلل إلى عرفات

تنشر الإدارة العامة للمجاهدين دورياتها الأمنية وعرباتها المتنقّلة على حدود المشاعر المقدسة لرصد ومتابعة مخالفي أنظمة الحج عبر التصوير الليلي، وذلك من على قمم الجبال وفي بطون الأودية، وعبر الطرق الترابية المؤدية إلى مكة المكرمة.

وتنتشر دوريات المجاهدين على امتداد محيط الطوق الخارجي للعاصمة المقدسة لمنع تسلل الحجاج غير النظاميين عبر الأودية والمنافذ الترابية والطرق غير الرسمية، وإغلاق ومنع التسلل من الجهة الشرقية لمشعر عرفات، وكذلك حماية ما خصص لها من مواقع حيوية مستندة إلى تجهيز قوة احتياطية للطوارئ والمساندة عند الاحتياج.

تأتي مشاركة الإدارة العامة للمجاهدين إلى جانب القطاعات الأمنية المختلفة، لتقديم أفضل الرعاية لحجاج بيت الله الحرام والعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين الشريفين وجميع ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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