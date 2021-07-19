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تحدث الفنان محمد السعدني عن تردد شائعات حول وفاته، منذ ساعات، بسبب تشابه اسمه مع رجل الأعمال «السعدني» الذي رحل ليلة أمس الأحد.

وقال الفنان خلال بث مُباشر عبر «فيس بوك»: «الحقيقة من شوية طلعت إشاعة أني مُت فجأة لقيت مئات المكالمات والرسائل وكنت مخضوض مش فاهم في إيه وأنا أول مرة أطلع لايف لكن الحقيقة الموضوع يستاهل عشان أطلع وأتكلم معاكم.. ماحبش أول لايف أكون بطلع أتكلم عن خبر موتي».

وتابع: «الفنانة وفاء عامر كتبت بوست عن وفاة محمد السعدني هي خانها التعبير وماحددتش مين اللي توفي، واللي توفى هو رجل أعمال ومافيش في الوسط الفني محمد السعدني غيري لأن في نقابة المهن التمثيلية ماينفعش حد يكون اسمه زي الثاني بيكون لازم يغير اسمه».

واستكمل: «عايز أقولكم أنا بخير وكويس وأنا اتخضيت وأتأثرت وأكاد أكون عيطت، حسيت قد إيه في ناس بتحبني ولقيت صحابي منهارين في العياط.. وأنا يا جماعة في بورتو مارينا أغلب الناس عارفة أني عندي (بيزنس) هناك وكنت في الشغل.. المعلومات دي مافيهاش هزار وأمي وأخواتي اتخضوا».

وكانت الفنانة وفاء عامر نعت، منذ ساعات، وفاة رجل الأعمال محمد السعدني، ما تسبب في لبس بين اسم رجل الأعمال والفنان محمد السعدني، لكن في المقابل أوضحت شقيقة الفنانة وفاء عامر، وهي أيتن، صور المتوفي وبعثت رسالة وداع له قائلًا عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «الله يرحمك يا عمو محمد ويغفر لك هتوحشنا أوي وسيرتك هتفضل عايشة وهنفتكرك بالخير دايما، برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة والله يستاهل كل الدعاوي الحلوة اللي في الدنيا».

يذكر أن الفنان كانت بدايته في فيلم «الناظر» عام 2000 وجسد دور الطالب سامي في المدرسة الثانوية وبعدها شارك في عدة أعمال أبرزها «ملك وكتابة» و«مطب صناعى» و«ما تيجى نرقص».

بالإضافة إلى مشاركته في أفلام مثل «جعلتني مجرمًا» مع أحمد حلمي، و«عندليب الدقي» مع محمد هنيدي، و«خليك في حالك» مع أحمد عيد، «تيمور وشفيقة» مع أحمد السقا ومنى زكي، «آسف على الازعاج»، وعدة مسلسلات أخرى مثل «تامر وشوقية»، و«الباب في الباب»، و«سرايا عابدين»، و«أبوالعروسة»، و«لاد ناس» وأخرهم «حلوة الدنيا سكر».