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طرح المؤلف كريم حسن بشير، البرومو الرسمي لفيلمه الجديد «الإنس والنمس»، الذي من المقرر طرحه في شهر أغسطس المقبل ليصبح متاحًا في جميع السينمات.

ونشر كريم البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليه قائلاً :«التريلر الرسمى لفيلم الأنس والنمس4/ 8 بجميع دور العرض.. إن شاء الله يعجبكم».

كان الفنان محمد هنيدي روج لفيلمه «الإنس والنمس»، بكتابة منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً :«مش عايز الأحداث تنسيكم أن فيلمي الإنس والنمس نازل يوم ٤ أغسطس يعني كمان ١٦ يوم، هتشوفوا مفاجآت وانبهارات».

فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.