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دنيا سمير غانم تدعو لوالدتها فى يوم عرفة : اللهم اشفي دلال عبدالعزيز

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دنيا سمير غانم تدعو لوالدتها فى يوم عرفة : اللهم اشفي دلال عبدالعزيز دنيا سمير غانم تدعو لوالدتها فى يوم عرفة : اللهم اشفي دلال عبدالعزيز

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حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، التي تعاني من وعكة صحية شديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتخضع خلالها للرعاية الطبية في أحد المستشفيات.

ونشرت دنيا عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» دعاء لوالدتها، وهو: «في يوم عرفة.. اللهم أشفِ دلال عبدالعزيز شفاءً لا يغادر سقمًا اللهم فرج همها وقويها وصبرها وأرحها بعد التعب وكافئها بعد الصبر اللهم أنت الشافي المعافي لا شافي إلا أنت أشفها شفاء من عندك إنك على كل شيء قديرِ».

يذكر أن، الفنانة دلال عبدالعزيز مازالت تمكث في المستشفى بسبب معاناتها من مضاعفات المستجد، فيما أكدت ابنتها الفنانة إيمي سمير غانم، أن حالتها لاتزال حرجة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز، بفيروس «كورونا»، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني «ملوك الجدعنة»، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

المصرى اليوم

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