في آخر ساعات يوم عرفة .. نجوم الفن يطالبون بتكثيف الدعاء لـ دلال وياسمين عبد العزيز

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حول العديد من نجوم الفن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للدعاء بالشفاء والتعافي للفنانتين دلال عبدالعزيز التي لاتزال ترقد بالمستشفى منذ 75 يوما إثر إصابتها بتليف في الرئة بعد إصابتها بفيروس كورونا..والفنانة ياسمين عبدالعزيز التي لاتزال في حالة حرجة بعد خضوعها لعملية جراحية قبل يومين وحدوث مضاعفات لها.

وطالب النجوم متابعيهم بتكثيف الدعاء للنجمتين مع الساعات الأخيرة من يوم عرفات بينما حرص كثيرون منهم على كتابة الإدعية لهما بالشفاء منذ الساعات الأولى من اليوم.

دعوات الفنانين لياسمين ودلال

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها على موقع تويتر :«‏اللهم بحق هذه الأيام الفضيلة اشفِ كل مريض.. اشفِ ‎#دلال_عبد_العزيز واشفِ ‎#ياسمين_عبد_العزيز واشفِ كل مريض وعافنا بقوتك وقدرتك يا رب العالمين».

دعوات الفنانين لياسمين ودلال

وعبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام كتبت الفنانة المعتزلة حنان ترك :«‏اللهم إنه يوم عرفه يوم إستجابة الدعاء ونزول الرحمات.. اللهم إستجب دعائنا واشف أحبابي دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وعافهم واعف عنهم وردهم إلينا وإلى وأحبابهم في أتم صحة وعافية يارب العالمين».

دعوات الفنانين لياسمين ودلال

وطالبت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها بالدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز وكتبت :«‏الله يحميكي ياسمين وتقومي بالسلامة«.

وعبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وجه الفنان صلاح عبدالله الدعاء للفنانة ياسمين عبدالعزيز وكتب :«‏في هذا الفجر الطيب يارب العالمين ياأكرم الأكرمين ياأرحم الراحمين نسألك الشفاء لكل مريض والسعادة لكل حزين آمين آمين آمين..وأرجوكم الدعاء لبنتي الغالية ياسمين..يارب يابنتي تعيِّدي في بيتك مع أسرتك وحبايبك يارب ‎#ياسمين_عبدالعزيز».

وكتبت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر:«‏إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين..#ياسمين_عبد_العزيز».

وعبر حسابه على تويتر طالب الفنان أحمد حلمي تكثيف الدعاء ل«ياسمين» خلال يوم عرفة وكتب :«‏ما أحوج المريض إلى دعاء لا يملك ان يطلبه.. ادعو لياسمين بالشفاء- (اللهم يا من تعيد المريض لصحته وتستجيب دُعاء البائس اشفي كل مريض) امين».