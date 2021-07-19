أخبار عاجلة

أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق -
وظائف خالية في وزارة الصحة والسكان بالمحافظات (التفاصيل وطريقة التقديم) -
«التعليم»: ضبط 6 حالات غش في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة -
مشروب ساخن يقلل من دهون البطن في أسابيع قليلة.. ما هو؟ -
سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى كلية طب الأسنان -
طواريء في «الرياضة» بسبب الأزمة بين الاهلي والزمالك والوزير يتصل بالخطيب ولبيب -
«زراعة الشيوخ»: مشروع الدلتا الجديدة يُضيف للزراعة المصرية مليون فدان -
انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم.. و«حماية المستهلك» يُحذر من العروض الوهمية -
بالمجان.. إجراء 348 عملية عيون وتُسيلم 325 نظارة طبية للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حاج يمني: رأيت وزراء ينزلون للحجاج ويقولون: ماذا ينقصكم؟ فهنيئًا لهذه البلاد

Print
حاج يمني: رأيت وزراء ينزلون للحجاج ويقولون: ماذا ينقصكم؟ فهنيئًا لهذه البلاد حاج يمني: رأيت وزراء ينزلون للحجاج ويقولون: ماذا ينقصكم؟ فهنيئًا لهذه البلاد
في رسالة للذين يستغلّون الاحترازات الصحية بحج هذا العام ليطعنوا في

حاج يمني: رأيت وزراء ينزلون للحجاج ويقولون: ماذا ينقصكم؟ فهنيئًا لهذه البلاد

وجّه حاجٌّ يمني رسالة للذين يستغلون الاحترازات الصحية في حج هذا العام ليطعنوا في السعودية بالقول: "اتقوا الله إن هذه البلاد حافظة وراعية للتوحيد والعقيدة فلا وثن فيها، ولا قبر فيها، والله ليبقينّ الأمن ما بقي التوحيد، رغم أنوف الحاقدين، أليس الله القائل: "الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ"؟ مؤكداً: لا تصدقوا الدعايات ولا ما يرجفه المرجفون أعداء هذه البلاد من المنافقين، غضوا الطرف عن ذلك واسعوا إلى جمع كلمتكم واستعينوا بالله.

وقال الحاج اليمني عبر "سبق": شيباتنا كبارنا وصغارنا عجائزنا في هذه البلاد كلهم موحدون، والفضل لله عز وجل ثم للحكومة وحكامها وعلمائها. أقول لأولئك الحاقدون: أفلا تنظرون ما فعلت كورونا في الهند وأمريكا؟كم دقت من ألوف، ونحن في هذه البلاد وإن كنا نتألم من شدة الاحترازات إلا أنها من صالحنا أيها المسلمون".

وتابع: "أيها المسلمون، هاهي أرواح تنجو بفضلٍ من الله ثم بهذه الاحترازات تسير آمنة، وهاهو الحج بأفضل طرقه، وعلينا كما قال العلماء الربانيون أن نتساعد مع هذه البلاد ولو بالدعوة ولو بالكلمة الصالحة؛ فالبلاد محسودة من الأعداء من مشارق الأرض ومغاربها، فلا ينبغي أن نشارك هذا الفساد".

واختتم: "والله لقد رأيت بأم عينيّ مشاهد لم أرها من قبل في الحج، كوزراء ينزلون للناس يقولون: ماذا ينقصكم ماذا قصروا معكم؟ يمشون يتخطون المخيمات، فهنيئًا لهذه البلاد، وإن كنت لستُ منها لكنها كلمة أقولها لله، لا بد أن نحافظ على أمنها أشد ما نحافظ على ذرياتنا؛ لأن الحفاظ عليها حفاظ للإسلام والمسلمين وللتوحيد أجمع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة