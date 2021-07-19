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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد
بعد تعقيمها.. حرصًا على سلامة المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 163 يوماً 1870 مسجدًا.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة جازان ومسجدان في منطقة الباحة.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
ودعت المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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