أخبار عاجلة

أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق -
وظائف خالية في وزارة الصحة والسكان بالمحافظات (التفاصيل وطريقة التقديم) -
«التعليم»: ضبط 6 حالات غش في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة -
مشروب ساخن يقلل من دهون البطن في أسابيع قليلة.. ما هو؟ -
سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى كلية طب الأسنان -
طواريء في «الرياضة» بسبب الأزمة بين الاهلي والزمالك والوزير يتصل بالخطيب ولبيب -
«زراعة الشيوخ»: مشروع الدلتا الجديدة يُضيف للزراعة المصرية مليون فدان -
انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم.. و«حماية المستهلك» يُحذر من العروض الوهمية -
بالمجان.. إجراء 348 عملية عيون وتُسيلم 325 نظارة طبية للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إغاثي" الملك يوزع كسوة عيد الأضحى لـ1000 طفل يمني يتيم

Print
أكثر من 1,000 مستفيد من مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال شهر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنساني كسوة العيد لـ1000 طفل يمني يتيم، إضافة إلى توزيع الكفالة المالية النقدية والأنشطة الترفيهية التي أسهمت برسم البسمة على وجوه الأطفال في محافظات المهرة وعدن ومأرب.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في مختلف المحافظات اليمنية.

يأتي هذا فيما واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدمت خلال شهر يونيو 1694 خدمة وزعت على 1010 مستفيدين، بلغت نسبة الذكور منهم 86% ونسبة الإناث 14%، بينما شكلت نسبة النازحين 89% والمقيمين 11% من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 374 شخصًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ636 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويُعد المشروع واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها، والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق

شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"سبق" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة

"سبق" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا