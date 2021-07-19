أخبار عاجلة

أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق -
وظائف خالية في وزارة الصحة والسكان بالمحافظات (التفاصيل وطريقة التقديم) -
«التعليم»: ضبط 6 حالات غش في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة -
مشروب ساخن يقلل من دهون البطن في أسابيع قليلة.. ما هو؟ -
سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى كلية طب الأسنان -
طواريء في «الرياضة» بسبب الأزمة بين الاهلي والزمالك والوزير يتصل بالخطيب ولبيب -
«زراعة الشيوخ»: مشروع الدلتا الجديدة يُضيف للزراعة المصرية مليون فدان -
انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم.. و«حماية المستهلك» يُحذر من العروض الوهمية -
بالمجان.. إجراء 348 عملية عيون وتُسيلم 325 نظارة طبية للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفيصل ونائبه يؤديان صلاة عيد الأضحى غدًا بالمسجد الحرام

Print
الفيصل ونائبه يؤديان صلاة عيد الأضحى غدًا بالمسجد الحرام الفيصل ونائبه يؤديان صلاة عيد الأضحى غدًا بالمسجد الحرام
سيزوران مركز القيادة التابع للصحة بمستشفى منى الطوارئ

الفيصل ونائبه يؤديان صلاة عيد الأضحى غدًا بالمسجد الحرام

يؤدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يرافقه نائبه الأمير بدر بن سلطان، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام غدًا.

ويستقبل أمير منطقة مكة المكرمة، في قصر الضيافة بمكة المكرمة، أئمة وخطباء المسجد الحرام، ثم يزور ونائبه مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى الطوارئ؛ حيث يطمئن على الحالة الصحية لضيوف الرحمن ويطلع على الخدمات المقدمة لهم.

عقب ذلك سيتفقد مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام؛ حيث يطلع على تنفيذ خطط حج هذا العام ويطمئن على الحالة العامة للحجيج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق

شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"سبق" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة

"سبق" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا