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النيابة العامة تحذر: كل سبل تفشي جائحة كورونا محظورة

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من ينتهك تعليمات العزل أو الحجر.. ينتظره السجن والغرامة

النيابة العامة تحذر: كل سبل تفشي جائحة كورونا محظورة

أوضحت النيابة العامة أن كل سبل تفشي جائحة كورونا، محظورة، ومنها خرق أحكام العزل أو الحجر الصحي الصادرة عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.‎

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي المقررة لمواجهة دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظاماً يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى (200.000) ألف ريال.

وتابعت: إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه، مضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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