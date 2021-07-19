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أول تعليق من أحمد مجاهد علي أزمة لاعب المنتخب الاوليمبي وعاملة الفندق
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
وظائف خالية في وزارة الصحة والسكان بالمحافظات (التفاصيل وطريقة التقديم)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
«التعليم»: ضبط 6 حالات غش في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
مشروب ساخن يقلل من دهون البطن في أسابيع قليلة.. ما هو؟
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
سفارة البحرين بالقاهرة: بدء تطعيم المواطنين المتواجدين بمصر ضد كورونا غدًا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى كلية طب الأسنان
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
طواريء في «الرياضة» بسبب الأزمة بين الاهلي والزمالك والوزير يتصل بالخطيب ولبيب
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
«زراعة الشيوخ»: مشروع الدلتا الجديدة يُضيف للزراعة المصرية مليون فدان
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم.. و«حماية المستهلك» يُحذر من العروض الوهمية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
بالمجان.. إجراء 348 عملية عيون وتُسيلم 325 نظارة طبية للأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:46 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
طهران تحذر أبو ظبي من تداعيات أي إجراء إسرائيلي يزعزع أمـن المنطقة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 19 يوليو 2021 03:34 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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