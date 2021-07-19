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أمانة عسير تضبط 160 كجم من اللحوم الفاسدة في أبها

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أمانة عسير تضبط 160 كجم من اللحوم الفاسدة في أبها أمانة عسير تضبط 160 كجم من اللحوم الفاسدة في أبها
إتلاف المضبوطات.. وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات

أمانة عسير تضبط 160 كجم من اللحوم الفاسدة في أبها

ضبطت أمانة منطقة عسير نحو 160 كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بموقع عشوائي بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة المسائية التابعة لها ضبطت موقع ذبح عشوائيّ وتجهيز لحوم مخالف للإجراءات الصحية والبلدية، وبلا تراخيص نظامية، إضافة إلى افتقار الموقع إلى السلامة المهنية؛ حيث تم تخصيصه من قبل مجموعة من العمالة الوافدة للذبح وتجهيز اللحوم.

وأضافت: تم إغلاق الموقع فورًا ومصادرة اللحوم وإتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، كما تم تسليم المخالفين للجهات المختصة.

ودعت أمانة منطقة عسير الجميع إلى التعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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