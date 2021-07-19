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شاهد.. الهلال الأحمر يخصص ١٢ مركزًا إسعافيًّا و٩٨ مسعفًا لخدمة الحجاج بعرفات

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وأكثر من ٤٠ سيارة إسعاف مزوّدة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية

شاهد.. الهلال الأحمر يخصص ١٢ مركزًا إسعافيًّا و٩٨ مسعفًا لخدمة الحجاج بعرفات

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال الحجاج في مشعر عرفات ومزدلفة، من خلال ١٢ مركزًا إسعافيًّا مدعومًا بـ٩٨ من القوى البشرية العاملة في كافة التخصصات الإسعافية؛ وذلك لتقديم أرقى الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٢هــ.

ويدعم الفرق الإسعافية في مشعر عرفات ومزدلفة أسطول من سيارات الإسعاف المتطوّرة يضمّ أكثر من ٤٠ سيارة إسعاف مزوّدة بأحدث الأدوات والأجهزة والتقنيات الطبية؛ حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار خطة الاستعداد المكثّفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال تصعيدهم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

وصرح مشرف نطاق عرفات ومزدلفة حسن نافع أن الفرق الإسعافية جاهزة للتعامل مع كافة البلاغات وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن في مشعر عرفات ومزدلفة، مشيرًا إلى أن خطط الهلال الأحمر تشمل الطرق المؤدية إلى عرفات؛ حيث ستتم متابعة مسيرة الحجاج في مداخل عرفات ومخارجها والطرق المؤدية إليها.

وأشار نافع إلى انتشار المراكز الإسعافية في كافة مناطق مشعر عرفات ومزدلفة لتقدم الخدمات الإسعافية للحجاج على مدار الساعة، مدعومة بأسطول متكامل من سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، بالإضافة لفرق العنايات الطبية، لافتًا إلى حرص الهيئة على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

شاهد.. الهلال الأحمر يخصص ١٢ مركزًا إسعافيًّا و٩٨ مسعفًا لخدمة الحجاج بعرفات

شاهد.. الهلال الأحمر يخصص ١٢ مركزًا إسعافيًّا و٩٨ مسعفًا لخدمة الحجاج بعرفات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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