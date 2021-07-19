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"لولو" تتوسع في الشرقية وتدشّن متجر إكسبريس الجديد في الجلوية بالدمام

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على مساحة بناء إجمالية 43,000 قدم مربع.. ويتميز بوجهة تسوق شاملة

عززت شركة التجزئة الرائدة "لولو" من تواجدها في المنطقة الشرقية من المملكة العربية ، من خلال الافتتاح الكبير لمتجرها السريع الجديد في قلب الدمام، والذي يقع في الجلوية بلازا.

ويعتبر هذا الفرع هو رقم "22" لـ"لولو" في المملكة العربية السعودية؛ حيث بلغت متاجر المجموعة 211 متجرًا في جميع أنحاء العالم.

ويغطي متجر إكسبريس الجديد مساحة بناء إجمالية تبلغ 43,000 قدم مربع، ويتميز بوجهة تسوق شاملة للأطعمة الطازجة ومحلات البقالة والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

وقال شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: نحن نلاحظ النمو في نمط الحياة ومتطلبات التسوق للسكان في المناطق البعيدة عن مركز المدينة؛ مما جعلنا نقوم بتقديم خيارات تسوق مريحة جديدة بالقرب من السكان؛ حتى لا يضطر السكان لقطع مسافات طويلة.

وأضاف: في إطار خطط توسعنا في المنطقة؛ سيتم افتتاح أربعة متاجر أخرى بنهاية عام 2021، ومع تزايد التجارة الإلكترونية قمنا بتعزيز أسطولنا لتلبية احتياجات المتسوقين من خلال الإنترنت.

ويعد المتجر السريع الجديد مكانًا لمجموعة متنوعة من المنتجات العالمية، مثل الطعام وأساسيات نمط الحياة، من البقالة إلى الأطعمة الطازجة، والصحة والجمال، والاحتياجات المنزلية، والإلكترونيات، وغيرها الكثير.

وأردف المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: يأتي ذلك من خلال الدعم المقدم من مكاتب التصدير الخاصة بنا المتواجدة في 22 دولة، مع النظام اللوجستي وضمان استمرارية الإمداد والأسعار العادلة.

وتابع: بهذه المناسبة تقدم لولو خصومات الافتتاح الرائعة على مختلف المنتجات في جميع الأقسام.

جدير بالذكر أنه في أوقات الإغلاق أثناء أزمة كوفيد 19، لعبت "لولو" دورًا مهمًّا للغاية وضمنت الإمداد المستمرّ بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مع الحفاظ على أعلى معايير النظافة والصحة والسلامة لكل من عملائها وموظفيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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