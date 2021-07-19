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قوات الطوارئ تشرف على تنظيم حشود جبل الرحمة.. التدابير حاضرة

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التزام حجاج بيت الله الحرام بالبروتوكولات المتعلقة بفيروس "كورونا"

قوات الطوارئ تشرف على تنظيم حشود جبل الرحمة.. التدابير حاضرة

يبذل رجال قوات الطوارئ الخاصة بجبل الرحمة، جهودًا كبيرة في تنظيم حركة الحشود إلى الجبل وساحاته.

ولم يقتصر عمل رجال قوات الطوارئ الخاصة على عمليات تنظيم دخول وخروج الحجاج من وإلى جبل الرحمة فحسب، بل تعدى إلى أبعد من ذلك؛ حيث رسمت الخدمات الإنسانية التي يقدمها رجال الأمن أخلاق رجل الأمن السعودي.

ووقفت "سبق" على جهود رجال الأمن بجبل الرحمة الذي اكتسى بالبياض، وتظهر الصور التزام حجاج بيت الله الحرام بالبروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا من تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة.

ويقوم رجال قوات الطوارئ الخاصة على تنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى الجبل، إلى جانب تنظيم الساحات بما يحقق التباعد الجسدي بين الحجاج.

قوات الطوارئ تشرف على تنظيم حشود جبل الرحمة.. التدابير حاضرة

قوات الطوارئ تشرف على تنظيم حشود جبل الرحمة.. التدابير حاضرة

قوات الطوارئ تشرف على تنظيم حشود جبل الرحمة.. التدابير حاضرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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