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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:38 مساءً
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية مهاجمة الناقلة الإسرائيلية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:38 مساءً
بالفيديو.. أمير جازان لرؤساء البلديات بعد الأمطار: نفذوا بالإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:38 مساءً
عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
جامعة المنيا تطلق برنامج زيارات ميدانية لطلابها لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
هل يحرم «الفصل غير التأديبي» الموظفين من المعاش ؟ .. القانون يجيب
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري
-
الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
وكيل الأزهر: علينا استثمار التكنولوجيا لتكون حصنًا ضد فوضى الفتاوى
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
تقرير لـ«تنسيقية الاحزاب» : مصر من أوائل الدول التى حذرت من خطورة الإتجار بالبشر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
«التعاون الدولي»: 32 مشروعًا لتطوير الرعاية الصحية بتكلفة تمويلية 1.4 مليار دولار
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
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هام - بيراميدز يستحدث عقوبة للأهلي قيمتها 200 ألف جنيه.. تحذير شديد اللهجة لموسيماني
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 19 يوليو 2021 03:24 مساءً
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