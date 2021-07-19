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بيراميدز يعاقب شريف إكرامي بغرامة مالية ضخمة بسبب الأهلي

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بيراميدز يعاقب شريف إكرامي بغرامة مالية ضخمة بسبب الأهلي بيراميدز يعاقب شريف إكرامي بغرامة مالية ضخمة بسبب الأهلي

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قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز فرض غرامة مالية على شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، بعدما وجه تهئنة مكتوبة لفريقه السابق الأهلي الذي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021، بفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي على أرض ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ووفقا لمعلومات المصري اليوم، قررت إدارة بيراميدز، تغريم شريف إكرامي 100 ألف جنيه بعد تهئنة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان إكرامي ، قال، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «مبروك للنادي الأهلي ولجماهيره العظيمة البطولة الأفريقية العاشرة، إنجاز كبير لجيل محترم من اللاعبين فرض نفسه وأثبت ذاته كامتداد لأجيال كتبت تاريخ كبير». وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق: «دائما وأبدا يبقي الأهلي سبب رئيسي في إسعاد الملايين.. ألف مبروك لأبطال أفريقيا».

المصرى اليوم

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