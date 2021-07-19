استمرار أعمال صيانة المعدات بالحملة الميكانيكية بحى شرق شبرا الخيمة

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قال مصدر في حى شرق شبرا الخيمة، إن معدات الحملة الميكانيكية في الحى تبلغ 111معدة ما يعمل منها بالفعل 30 معدة ما بين سيارات نقل قمامة وملاكى ولودر والباقى معطل تماما ويشغلون حيز كبير في الحى دون استخدام بسبب عدم وجود اعتماد مالى وقطع غيار لإصلاح المعدات، مضيفا أنه تم مخاطبة المحافظة أكثر من مرة للإصلاح وشراء قطع الغيار.

تفقد اللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة أعمال صيانة المعدات بالحملة الميكانيكية بالحى ورفع كفاءة المعدات الخاصة والعاملة في مجال النظافة، وذلك بعد حصر الأعطال كما تابع خطوط سير السيارات وإنتظام حركه خروج المعدات في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مؤكدا الاستمرار بالعمل على التوازى لرفع كفاءة المعدات وصيانتها وإصلاح الأعطال والذى سيسهم في رفع كفاءة المنظومة ككل مما سيكون له مردود إيجابى على أرض الواقع يشعر به المواطن.

وتابع رئيس حى شرق استعدادات عيد الأضحى بتكثيف أعمال رفع التراكمات على مدار اليوم بنطاق الحى من نقاط وبؤر تجمع المخلفات وتم رفع ٦١٠ طن قمامة من أماكن زين وهاميس وجامع أبو الهنا وسور الشركة والسنترال و١٥ مايو وقصر ثقافة بهتيم وشارع ترعة الإسماعيلية.