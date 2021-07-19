أخبار عاجلة

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا -
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية مهاجمة الناقلة الإسرائيلية -
بالفيديو.. أمير جازان لرؤساء البلديات بعد الأمطار: نفذوا بالإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات -
عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات -
جامعة المنيا تطلق برنامج زيارات ميدانية لطلابها لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة -
هل يحرم «الفصل غير التأديبي» الموظفين من المعاش ؟ .. القانون يجيب -
مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري -
وكيل الأزهر: علينا استثمار التكنولوجيا لتكون حصنًا ضد فوضى الفتاوى -
تقرير لـ«تنسيقية الاحزاب» : مصر من أوائل الدول التى حذرت من خطورة الإتجار بالبشر -
«التعاون الدولي»: 32 مشروعًا لتطوير الرعاية الصحية بتكلفة تمويلية 1.4 مليار دولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استمرار أعمال صيانة المعدات بالحملة الميكانيكية بحى شرق شبرا الخيمة

Print
استمرار أعمال صيانة المعدات بالحملة الميكانيكية بحى شرق شبرا الخيمة استمرار أعمال صيانة المعدات بالحملة الميكانيكية بحى شرق شبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر في حى شرق شبرا الخيمة، إن معدات الحملة الميكانيكية في الحى تبلغ 111معدة ما يعمل منها بالفعل 30 معدة ما بين سيارات نقل قمامة وملاكى ولودر والباقى معطل تماما ويشغلون حيز كبير في الحى دون استخدام بسبب عدم وجود اعتماد مالى وقطع غيار لإصلاح المعدات، مضيفا أنه تم مخاطبة المحافظة أكثر من مرة للإصلاح وشراء قطع الغيار.

تفقد اللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة أعمال صيانة المعدات بالحملة الميكانيكية بالحى ورفع كفاءة المعدات الخاصة والعاملة في مجال النظافة، وذلك بعد حصر الأعطال كما تابع خطوط سير السيارات وإنتظام حركه خروج المعدات في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مؤكدا الاستمرار بالعمل على التوازى لرفع كفاءة المعدات وصيانتها وإصلاح الأعطال والذى سيسهم في رفع كفاءة المنظومة ككل مما سيكون له مردود إيجابى على أرض الواقع يشعر به المواطن.

وتابع رئيس حى شرق استعدادات عيد الأضحى بتكثيف أعمال رفع التراكمات على مدار اليوم بنطاق الحى من نقاط وبؤر تجمع المخلفات وتم رفع ٦١٠ طن قمامة من أماكن زين وهاميس وجامع أبو الهنا وسور الشركة والسنترال و١٥ مايو وقصر ثقافة بهتيم وشارع ترعة الإسماعيلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات

عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات

جامعة المنيا تطلق برنامج زيارات ميدانية لطلابها لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة

جامعة المنيا تطلق برنامج زيارات ميدانية لطلابها لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة

هل يحرم «الفصل غير التأديبي» الموظفين من المعاش ؟ .. القانون يجيب

هل يحرم «الفصل غير التأديبي» الموظفين من المعاش ؟ .. القانون يجيب

مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري

مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري