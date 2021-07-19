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"آل الشيخ": نجاح خطة الشؤون الإسلامية في مسجد نمرة خلال يوم عرفة

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"آل الشيخ": نجاح خطة الشؤون الإسلامية في مسجد نمرة خلال يوم عرفة "آل الشيخ": نجاح خطة الشؤون الإسلامية في مسجد نمرة خلال يوم عرفة
رفع الشكر للقيادة على دعمها للأجهزة الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نجاح خطة الوزارة الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة بمشعر عرفات التي نفذتها الوزارة وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقد شهدت أروقة المسجد وحرمه انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم واستماعهم للخطبة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد "آل الشيخ" أن الوزارة وبحمد الله نجحت في تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم، وفق الخطة المعتمدة، وكان ولله الحمد بكل انسيابية كبيرة مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والوقائية لضمان سلامتهم من .

وأوضح أن اللجان العاملة بمسجد نمرة نظمت دخول الحجاج وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد، مشيرًا إلى أن الحجاج بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر معًا غادروا المسجد بيسر وسهولة وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من دعم سخي للوزارة للقيام بواجبها في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، كما وجه الشكر لكافة اللجان العاملة بقطاعات الوزارة بالحج التي تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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