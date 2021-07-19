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ولي العهد يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية وأوجه التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

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ولي العهد يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية وأوجه التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ولي العهد يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية وأوجه التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
في اجتماعهما اليوم بالرياض

ولي العهد يستعرض مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الأخوية وأوجه التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاجتماع بسمو ولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين لسمو رئيس دولة الإمارات.

وقد تبادل سمو لي العهد وسمو ولي عهد أبوظبي، التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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