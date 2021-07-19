أخبار عاجلة

عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات -
جامعة المنيا تطلق برنامج زيارات ميدانية لطلابها لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة -
هل يحرم «الفصل غير التأديبي» الموظفين من المعاش ؟ .. القانون يجيب -
مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري -
وكيل الأزهر: علينا استثمار التكنولوجيا لتكون حصنًا ضد فوضى الفتاوى -
تقرير لـ«تنسيقية الاحزاب» : مصر من أوائل الدول التى حذرت من خطورة الإتجار بالبشر -
«التعاون الدولي»: 32 مشروعًا لتطوير الرعاية الصحية بتكلفة تمويلية 1.4 مليار دولار -
"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم -
هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة -
"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل الشيخ": نجاح خطة الشؤون الإسلامية في مسجد نمرة خلال يوم عرفة

Print
"آل الشيخ": نجاح خطة الشؤون الإسلامية في مسجد نمرة خلال يوم عرفة "آل الشيخ": نجاح خطة الشؤون الإسلامية في مسجد نمرة خلال يوم عرفة
رفع الشكر للقيادة على دعمها للأجهزة الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نجاح خطة الوزارة الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة بمشعر عرفات التي نفذتها الوزارة وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقد شهدت أروقة المسجد وحرمه انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم واستماعهم للخطبة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكد "آل الشيخ" أن الوزارة وبحمد الله نجحت في تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم، وفق الخطة المعتمدة، وكان ولله الحمد بكل انسيابية كبيرة مع تطبيق كافة البروتوكولات الصحية والوقائية لضمان سلامتهم من .

وأوضح أن اللجان العاملة بمسجد نمرة نظمت دخول الحجاج وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد، مشيرًا إلى أن الحجاج بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر معًا غادروا المسجد بيسر وسهولة وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة.

ورفع وزير الشؤون الإسلامية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من دعم سخي للوزارة للقيام بواجبها في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، كما وجه الشكر لكافة اللجان العاملة بقطاعات الوزارة بالحج التي تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة