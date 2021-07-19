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71 مخيمًا و6 أبراج للحجاج في منى.. و5 أمتار لكل حاج في عرفات

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71 مخيمًا و6 أبراج للحجاج في منى.. و5 أمتار لكل حاج في عرفات 71 مخيمًا و6 أبراج للحجاج في منى.. و5 أمتار لكل حاج في عرفات
في إطار تطبيق منظومة الإجراءات الاحترازية خلال مرحلة التنقل

71 مخيمًا و6 أبراج للحجاج في منى.. و5 أمتار لكل حاج في عرفات

قامت وزارة الحج والعمرة والقطاعات المشاركة في حج هذا العام 1442هـ، وسط إجراءات احترازية مكثفة، بتسكين ضيوف الرحمن في مقرّات سكنهم بمشعر منى في يوم التروية ومشعر عرفات اليوم.

وتمت تهيئة وتجهيز 71 مخيمًا و6 أبراج في مشعر منى، على أن تكون الإفاضة بنظام الردين مع التقيد التام بإجراءات الفرز البصري والحراري، وتواجد قائد لكل وحدة تنفيذية مكونة من 20 حاجًّا.

وقد بلغت مساحة إسكان الحجاج لهذا العام في مشعر عرفات 5 أمتار لكل حاج، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مرحلة التنقل.

فيما أدى الحجاج اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة، تغشاهم الرحمات ودعواتهم تسبقهم، بأن يتقبل منهم حجهم، وأن يغفر ذنبهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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