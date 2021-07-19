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خادم الحرمين يتلقى اتصالين من الرئيسين المصري والفلسطيني

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خادم الحرمين يتلقى اتصالين من الرئيسين المصري والفلسطيني خادم الحرمين يتلقى اتصالين من الرئيسين المصري والفلسطيني
قدما فيه التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

خادم الحرمين يتلقى اتصالين من الرئيسين المصري والفلسطيني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس المصري عبد الفتاح هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والتقدم.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والبركات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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