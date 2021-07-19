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عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
جامعة المنيا تطلق برنامج زيارات ميدانية لطلابها لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
هل يحرم «الفصل غير التأديبي» الموظفين من المعاش ؟ .. القانون يجيب
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
وكيل الأزهر: علينا استثمار التكنولوجيا لتكون حصنًا ضد فوضى الفتاوى
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
تقرير لـ«تنسيقية الاحزاب» : مصر من أوائل الدول التى حذرت من خطورة الإتجار بالبشر
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
«التعاون الدولي»: 32 مشروعًا لتطوير الرعاية الصحية بتكلفة تمويلية 1.4 مليار دولار
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:32 مساءً
"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:24 مساءً
هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:24 مساءً
"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 03:24 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
هروب جماعي من ملعب في واشنطن جراء إطلاق نار خارجه
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 19 يوليو 2021 02:37 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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