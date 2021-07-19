أخبار عاجلة

عودة الكهرباء إلى العريش بعد انقطاعها لعدة ساعات -
جامعة المنيا تطلق برنامج زيارات ميدانية لطلابها لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة -
هل يحرم «الفصل غير التأديبي» الموظفين من المعاش ؟ .. القانون يجيب -
مطالبة برلمانية بحل أزمة تطعيم المسافرين للخارج بلقاحات معتمدة فى الدول الأخري -
وكيل الأزهر: علينا استثمار التكنولوجيا لتكون حصنًا ضد فوضى الفتاوى -
تقرير لـ«تنسيقية الاحزاب» : مصر من أوائل الدول التى حذرت من خطورة الإتجار بالبشر -
«التعاون الدولي»: 32 مشروعًا لتطوير الرعاية الصحية بتكلفة تمويلية 1.4 مليار دولار -
"موهبة": 105 طلاب موهوبين "سفراء" في أعرق جامعات العالم -
هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة -
"شؤون الأسرة" توقع مذكرة تعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية بجدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

هروب جماعي من ملعب في واشنطن جراء إطلاق نار خارجه

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت

الجيش اللبناني ينتشر معززا بالدبابات في خلدة جنوب بيروت

تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد

تونس.. توافق مصري جزائري على دعم كامل لسعيد

طائرة إطفاء روسية تتزود بماء البحر قبالة منتجع تركي

طائرة إطفاء روسية تتزود بماء البحر قبالة منتجع تركي

رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة

رئيس تركمانستان يختبر بنفسه طائرة مقاتلة