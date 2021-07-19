القطاعات الصحية تهيّئ 13 مستشفى.. 2854 سريرًا لخدمة ضيوف الرحمن

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وفق أعلى معايير الالتزام بالتدابير الاحترازية لحج آمن وخالٍ

تتضافر جهود القطاعات الصحية في خدمة حجيج بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الالتزام بالتدابير الاحترازية لحج آمن وخالٍ من تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وغيره من الأوبئة.

فمن جانبها هيأت وزارة الصحة، سعيًا منها لتحقيق هذا الهدف وخدمةً لـ60 ألف حاج؛ 13 مستشفى، ومستشفى واحدًا متنقلًا، و62 مركزًا وعيادات وفرق ميدانية، و180 سيارة إسعاف.

فيما بلغت السعة السريرية لحج هذا العام 2854 سريرًا من بينها 435 سرير عناية مركزة، و382 سرير عزل، و239 سرير طوارئ.

كما تطبق وزارة الصحة إجراءات صحية مكثفة تتعلق بالرصد المباشر وتأكيد التشخيص وإجراءات العزل وتفعيل البروتوكولات العلاجية، ويتم تفعيلها عند الحاجة وبشكل مهني واحترافي.